Covid-19 : une étude sur l'infertilité fait-elle le lien avec des "effets secondaires du vaccin" ?

De fait, si les journalistes citent "une récente étude américaine", qui montre que l'infertilité augmente "à tel point qu'en 2045, il est possible que la majorité des couples aient recours à la PMA", les données utilisées ne sont pas nouvelles. Ils citent en effet une méta-analyse dans laquelle les chercheurs ont évalué l'évolution du nombre de spermatozoïdes à travers les années. Or, pour ce faire, l'équipe a analysé les données d'études réalisées entre 1973 et 2011. Soit, près de dix ans avant le début de la vaccination en France. L'étude, en tant que telle, a été publiée en 2017.