Covid-19 : une nouvelle campagne de rappel vaccinal débute ce jeudi, qui est concerné ?

Dans le détail, sont concernés par cette campagne de rappel les personnes âgées de 80 ans et plus, les immunodéprimées, les résidents des EHPAD et unités de soins de longue durée, ainsi que les personnes à très hauts risques de formes graves de la maladie. La vaccination de ces personnes "reste nécessaire" face à la circulation toujours "active" du Covid-19 et du "niveau insuffisant des rappels vaccinaux", selon la DGS.

Ces rappels de vaccination pourront avoir lieu directement dans les Ehpad, dans les structures de soins, en pharmacie ou encore auprès des médecins et infirmiers. Pour rappel, le délai à respecter entre chaque injection est de six mois minimum, et ce "quelle que soit la situation du patient".