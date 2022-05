Une surmortalité de 95.000 décès en France durant la pandémie, inférieure au bilan du Covid-19

Il y a eu 56.600 morts de plus qu'attendu de mars à décembre 2020, et 39.100 sur l'ensemble de l'année 2021. Les experts de l'Insee établissent ce chiffre de "surmortalité" en comparant les décès effectivement enregistrés, à ceux que l'on attendait en l'absence d'épidémie. Cette estimation se fonde sur les données démographiques des années précédentes, et tient compte de l'augmentation et du vieillissement de la population, et de la tendance à la baisse des risques de décès à chaque âge.