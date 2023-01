Un lien entre le vaccin bivalent Pfizer et les risques d'AVC ? "Très peu probable", selon les autorités sanitaires aux États-Unis

Après avoir utilisé une méthode d'analyse différente, avoir passé en revue d'autres systèmes de données et sollicité les régulateurs d'autres pays, elles ont constaté qu'aucun risque clinique n'avait été identifié. Pour cause, le gouvernement utilise plusieurs systèmes pour s'assurer de la sécurité des vaccins, et "souvent, ces systèmes de sécurité détectent des signaux qui pourraient être dus à des facteurs autres que le vaccin lui-même", ont estimé les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) dans un communiqué commun.

"Nous avons examiné la totalité des preuves, et il n'y a aucune inquiétude pour l'instant quant au fait que cela représente un véritable signal de sécurité", a déclaré un responsable de la FDA, cité par le Washington Post. Au fil des recherches, "les signaux disparaissent au lieu de se renforcer", a-t-il appuyé. Autre argument avancé par les autorités sanitaires : il n'y a aucune raison plausible à ce que ce problème ne se déclare que maintenant, après que des dizaines de millions de doses du rappel bivalent ont été administrées dans le monde. Par ailleurs, aucune alerte n'est remontée pour le sérum de Moderna, qui utilise lui aussi la technologie de l'ARN messager.

Les CDC et la FDA ont donc jugé qu'il n'était pas nécessaire de modifier les recommandations en vigueur aux États-Unis, qui appellent tous les Américains, à partir de six mois, à mettre à jour leurs vaccinations et à recourir au rappel bivalent à partir de cinq ans. Ils ont également annoncé qu'ils continueraient à analyser les données.