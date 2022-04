Un "responsable australien" a-t-il admis "que les vaccinés meurent de myocardites" ?

Plus précisément, la prise de parole a eu lieu en deuxième partie de conférence, lors des questions des médias. John Gerrard répond alors à une journaliste qui l'interroge sur l'inquiétude des autorités "à propos des décès à domicile"... liés au Covid-19. Le responsable de la santé évoque donc les myocardites qui interviennent à domicile après la maladie. Et non pas après la vaccination.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.