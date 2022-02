Covid-19 : Gaël Monfils se défend de faire de la "propagande antivax"

Le statut vaccinal des sportifs ne cesse de créer des polémiques. Quelques semaines après la tourmente dans laquelle s'est retrouvée Novak Djokovic, au tour de Gaël Monfils d'en faire les frais. Après avoir déclaré forfait, ce mardi 22 février, pour le match de barrage de Coupe Davis prévu les 4 et 5 mars à Pau face à l’Équateur, le sportif de 35 ans a justifié son retrait par un besoin de repos à cause d’un "petit pépin de santé" probablement dû "à ma troisième dose de vaccin", a-t-il écrit sur Twitter.

Des antivax se sont aussitôt saisis de cette opportunité pour dénoncer les soi-disant méfaits de la troisième injection anti-Covid. Devant l’avalanche de réactions virulentes sur le média social, Gaël Monfils a dû mettre les choses au point : "Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Ce tweet était une simple update sur mon état de forme actuel suite à mes derniers forfaits", s'est-il justifié. "Après plusieurs examens, les médecins ont émis une hypothèse sur la potentielle nature de mon état de santé. Les causes de mes pépins restent floues et même les médecins ne savent pas me dire exactement à quoi cela est dû. Mon but était simplement d’être transparent avec vous et non de pousser une propagande antivax."