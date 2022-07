Vaccination des enfants : le retard de la France est-il un cas isolé ?

Si les chiffres français de vaccination pour l'ensemble des mineurs sont loin d'être pire qu'ailleurs sur le continent, la situation est plus contrastée en ce qui concerne les tranches d'âge les plus jeunes. Santé Publique France (SPF) rapporte ainsi que si près de 83% des 12-18 ans sont doublement vaccinés, ce n'est le cas que pour 2,6% des 5-11 ans !

Quand on se rapporte aux données de l'ECDC, on prend conscience du retard accumulé en France auprès des enfants. Près de 30% des petits Danois, Espagnols et Portugais sont ainsi vaccinés rien qu'entre 5 et 9 ans. L'Irlande et l'Autriche, quant à elles, dépassent la barre des 20%.

Quelques jours avant son passage sur France Inter, Alain Fischer essayait d'expliquer auprès de L'Express le manque flagrant d'adhésion à la campagne de vaccination des enfants. "La réticence des pédiatres a joué un rôle dommageable", faisait-il remarquer, expliquant que "la Société française de pédiatrie a longtemps nié l'existence même du Covid pédiatrique". Selon lui, "il y avait une arrière-pensée louable, puisque les pédiatres se sont beaucoup battus au printemps 2020, à raison et avec succès, pour que la fermeture des écoles dure le moins longtemps possible", mais le problème a été "qu'ensuite, ils ont continué à soutenir que les enfants n'étaient que peu concernés par la maladie ce qui n'est pas exact."