Sanofi va investir 1,5 milliard d'euros en France pour développer l'ARN messager

Sanofi escompte bien ne pas passer à côté de la technologie novatrice de l'ARN messager : c'est pour la développer que le laboratoire français va investir 1,5 milliard d'euros en France, a annoncé, ce lundi 7 mars, le Premier ministre Jean Castex, depuis le site du groupe à Neuville-sur-Saône (Rhône).

Dans cette enveloppe, 935 millions seront déboursés entre 2022 et 2026. Et l'investissement débouchera sur plus de 300 créations de postes autour de Lyon, entre Marcy-l'Etoile et Neuville-sur-Saône.