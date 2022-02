Le pass vaccinal désactivé pour près de 4 millions de Français ce mardi

À ce jour, veille du 15 février, un peu plus de 37,3 millions de personnes ont reçu une dose de rappel sur les "46 millions de personnes éligibles" au rappel, indique le ministère de la Santé. Pour conserver leur pass vaccinal valide, ces quelque 9 millions Français devront impérativement tendre de nouveau le bras, à une exception près : l'obligation s'annule s'ils ont été contaminés au Covid-19 ces derniers mois. Dans ce cas précis, le ministère "estime que 4,5 millions de personnes" ont été touchées par le virus depuis décembre dernier.

"Ce chiffre va évoluer", prévient le ministère de la Santé, qui prend en compte les futures infections et injections de rappel. "D’ici demain, on peut estimer que sur ces 4,5 millions de personnes qu’environ 500.000 personnes vont se faire vacciner en rappel ou seront infectées et auront donc un pass vaccinal à jour", continue le ministère à TF1Info.