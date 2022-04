Vaccins anti-Covid : Moderna un peu plus efficace que Pfizer

Bien que les vaccins Moderna et Pfizer s’appuient tous deux sur la technologie ARN messager, le dosage n'est pas le même. En effet, comme l’explique le JDD, celui de Moderna est trois plus dosé en primo-injection et l’intervalle entre la première et la deuxième dose se fait une semaine plus tard qu’avec celui de Pfizer. Selon le Pr Bouvet, c'est ce qui explique que le vaccin Moderna soit légèrement plus efficace, en particulier "chez les populations plus âgées et à risque".