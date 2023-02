Covid-19 : bientôt la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants ?

Les soignants non vaccinés contre le Covid-19 vont-ils bientôt pouvoir être réintégrés ? La Haute autorité de santé (HAS), dont les avis sont généralement suivis par le gouvernement, y songe. Ce lundi, la HAS, saisie par le ministère de la Santé, a lancé une consultation publique "sur les obligations et recommandations vaccinales des professionnels de santé". Elle concerne notamment le Covid-19.

"Dans le contexte actuel, l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pourrait être levée pour tous les professionnels visés" par cette contrainte, estime d'ores et déjà la HAS, dans un projet d'avis rendu public sur son site. "Cette vaccination devrait toutefois rester fortement recommandée, en particulier pour les professions pour lesquelles une recommandation de vaccination est actuellement en vigueur pour la grippe", prévient-elle.