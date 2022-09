Covid-19 : avant l'arrivée des nouveaux vaccins, la France compte-t-elle trop de stocks ?

La campagne de vaccination contre le Covid-19 redémarre. À l'approche de l'hiver, alors que le nombre de nouvelles contaminations augmente, la France se prépare à vacciner une nouvelle fois les personnes fragiles volontaires. Pour ce faire, elle dispose depuis quelques semaines du feu vert des autorités de santé pour utiliser de nouveaux vaccins ARN messager, ciblant plus spécifiquement Omicron et ses sous-variants.

Dès ce lundi 3 octobre, "nous aurons ces nouveaux vaccins à disposition", a annoncé en début de semaine le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, au micro de franceinfo. Mais des millions de doses du vaccin "première version" figurent déjà dans les stocks du pays. Au 27 septembre, "la France possédait 1,85 million de flacons de Moderna 'classique' et 1,7 million de flacons de Pfizer 'classique'", annonce la Direction générale de la Santé (DGS) à TF1info. Chaque flacon de Moderna pouvant contenir dix doses, et six pour Pfizer, le pays dispose donc de près de 29 millions de doses en réserve.