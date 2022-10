Vaccination de rappel contre le Covid-19 : ce que l'on sait sur les vaccins "bivalents"

Il s'agit en l'occurrence des vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech ciblant la souche originale du virus et le variant BA.1 d'Omicron, et du vaccin de Pfizer/BioNTech ciblant la souche originale et les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron.

Omicron et ses sous-variants ont été dominants tout au long de 2022, détrônant les variants précédents Alpha et Delta. Les sous-variants BA.4 et BA.5 sont notamment responsables d'une nouvelle vague en Europe et aux États-Unis ces derniers mois. Comparé aux vaccins originaux, "l'efficacité clinique attendue de ces nouveaux vaccins bivalents est au moins équivalente voire supérieure", et leur tolérance est "identique", selon la HAS.