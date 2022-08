Un syndicat de médecins a-t-il retourné sa veste en devenant hostile aux vaccins Covid ?

Sur le site de Réinfocovid, on trouve en évidence sur la page d'accueil un logo renvoyant à l'adresse web du Syndicat Liberté Santé. L'un de ses fondateurs, le Dr Olivier Soulier, se présente comme homéopathe et explique avoir participé à mettre en place le SLS à l'été 2021. Des statuts seraient officiellement déposés, et plus de 5.000 adhérents sont revendiqués, mais aucun élément ne permet aujourd'hui de l'attester. Notons qu'Olivier Soulier, à l'instar d'autres figures de Réinfocovid, échange avec des figures de la complosphères telles que Silvano Trotta, épinglé à de très nombreuses reprises pour avoir diffusé des fake news en lien avec l'épidémie de Covid.