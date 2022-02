Covid-19 : incertitudes autour du variant BA.2, qui gagne du terrain en France

"On ne peut jamais exclure de nouveaux variants", a remarqué Simon Cauchemez, chercheur spécialiste en modélisations à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, la semaine dernière au Sénat, observant qu'Omicron était déjà "vraiment un extraterrestre". Il espère que la combinaison de vaccinations et d'infections aura renforcé l'immunité et pourra, au besoin, limiter les effets d'une nouvelle vague.