Covid-19 : variant "Eris", conditions climatiques… Pourquoi les contaminations repartent à la hausse ?

"Ces éléments-là, forts de six mois d'absence de Covid, ce qui est inédit, font qu'on arrive au bout de l'immunité hybride (immunité vaccinale et immunité collective) et qu'on voit mal comment, en septembre, on va échapper à une reprise épidémique", alerte l'infectiologue. Le professeur Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de Genève (Suisse), prédit également "que nous ayons à faire face à une nouvelle vague précoce cet automne".

Faut-il pour autant s'inquiéter de ce nouveau rebond épidémique ? "Ce qu'on peut espérer, c'est que le virus se saisonnalise" de la même manière que la grippe, avance Benjamin Davido, qui se demande si cela ne serait pas finalement une "bonne fenêtre de tir pour le canaliser". En attendant, l'infectiologue appelle à "démarrer des campagnes d'information puis de vaccination", "réapprendre à se protéger en mettant un masque jusqu'à la disparition des symptômes" et à faire "un test qui permet, lorsqu'il est positif, d'avoir un avis médical pour discuter d'un traitement".