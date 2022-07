Covid-19 : "Le système de soins va tenir" face à la septième vague, assure Jean-François Delfraissy

"Le plus important", selon l'immunologue, "c'est de protéger les personnes les plus âgées et les plus à risque". Il préconise notamment d'effectuer une quatrième vaccination pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles.

Interrogé sur le port du masque, il a confirmé qu'il a "une efficacité". Mais, après plus de deux ans de pandémie, "le discours a changé sur la prise en charge globale de la pandémie, avec des pays européens qui ont choisi cette stratégie de vivre avec le virus et les variants", dit-il.