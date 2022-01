Covid-19 : vers la fin de la phase aiguë de la pandémie en 2022 ? Possible, estime l'OMS

Pour y parvenir, les pays ne doivent pas rester les bras croisés. Ils sont tenus de lutter contre l'iniquité vaccinale, surveiller le virus et ses variants et prendre des mesures de restrictions adaptées, a-t-il expliqué à l'occasion de l'ouverture du Comité exécutif de l'OMS, qui se réunit cette semaine à Genève (Suisse). Or, en Afrique, 85% de la population n'a pas encore reçu une seule dose de vaccin, a-t-il souligné.