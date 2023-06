Covid-19 : un lien entre forme grave de la maladie et cancer non diagnostiqué ?

Les formes graves de Covid-19 sont-elles un marqueur de cancer non diagnostiqué ? C'est en tout cas ce que suggèrent les résultats d'une récente étude franco-suisse menée par Epi-Phare (un groupement d’intérêt scientifique constitué par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et la Caisse nationale d’assurance-maladie), l’Institut de santé globale de Genève et l’université de Genève.

Publiée dans la revue scientifique Nature, cette dernière établit en effet un lien entre ces deux facteurs sans pour autant conclure à un "effet causal", et ce pour la première fois depuis le début de la pandémie de SARS-CoV-2.