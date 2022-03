Covid-19 : pourquoi il faut rester optimiste malgré le "rebond"

"Effectivement l'épidémie repart". Le premier ministre, Jean Castex, l'a confirmé ce lundi, jour de la levée de l'essentiel des restrictions sanitaires en France, alors que les chiffres quotidiens du Covid en France étaient pour le dixième jour consécutif plus élevés que ceux de la semaine précédente. "Il faut encore attendre un petit peu pour voir si cette tendance se confirme mais, effectivement, au niveau de l'Europe, on voit la même chose", avait indiqué dimanche Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, à Paris sur France Inter. Ce membre du Conseil scientifique y voit "trois raisons" : le sous-variant BA2, désormais majoritaire et "un peu plus transmissible", la "réouverture des écoles" après les vacances d'hiver et "probablement un relâchement de la population".

Cette inversion de tendance reste néanmoins pour l'heure sans effet dans les services de soins critiques, et ce, malgré une hausse du nombre d'hospitalisations enregistrée dimanche. Quels sont les paramètres qui permettent d'espérer que cela dure et qu'on échappe, in fine, à une nouvelle vague ?