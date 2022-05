Covid-19 : ces restrictions sanitaires qui pourraient être levées "dans les prochaines semaines"

Parmi les lieux encore soumis à des restrictions et qui pourraient voir des changements dans les prochaines semaines, se trouvent notamment les transports. Le masque est toujours exigé dans les bus, métros, trains ou encore les avions. Il l'est encore aussi dans les établissements de santé, parmi lesquels les hôpitaux et les pharmacies.

Quant au pass sanitaire, il est exigé pour les voyageurs non vaccinés qui souhaitent partir en dehors du territoire français, mais aussi dans les établissements de santé et médicaux sociaux. Interpellé lors d'un déplacement dans les Hautes-Pyrénées le 29 avril dernier au sujet des soignants suspendus après avoir refusé de se faire vacciner, Emmanuel Macron a déclaré qu'ils pourront réintégrer leurs services "quand on ne sera plus en phase aiguë".