Covid-19 : près d'un million de réinfections possibles en France

La barre proche d'être franchie : la France approche du million de cas possibles de réinfections par le Covid-19, c'est-à-dire de cas où un second épisode de contamination au Covid a surgi au moins 60 jours après le premier, a indiqué vendredi Santé publique France (SPF). En cause : la flambée de contaminations liées au variant Omicron. "Les résultats obtenus sur les prélèvements compris entre le 2 mars 2021 et le 24 avril 2022 montrent 961.550 cas possibles de réinfection identifiés, dont 96,7% depuis le 06 décembre 2021", a indiqué l'agence sanitaire.

L'écrasante majorité des deuxièmes épisodes est survenue lors de la cinquième vague de la pandémie. "Après une courte stabilisation début janvier 2022, la proportion des cas possibles de réinfection rapportés à l’ensemble des cas de Covid-19 a régulièrement augmenté" et a représenté 6,9% la semaine du 19 avril, a noté l'agence sanitaire. Mais en moyenne, entre le 2 mars 2021 et le 24 avril 2022, ces cas de réinfection ont représenté seulement "3,8 % de l’ensemble des cas confirmés" de Covid-19, avec quelques fluctuations locales : au plus bas 2,5 % en Bretagne et au plus haut 4,8 % en Guyane.

Deux catégories de population ont été les plus touchées par ces possibles réinfections : les adultes âgés de 18 à 40 ans (48% des cas), et les professionnels de santé. Autant de personnes qui pourraient être susceptibles de s'exposer davantage au risque, d'adopter moins de mesures de prévention et d'être moins vaccinées que le reste de la population, a avancé Santé Publique France. Par ailleurs, les femmes ont été aussi un peu plus réinfectées que les hommes.