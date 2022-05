"La pandémie de Covid-19 n'est pas finie" : le président du Conseil scientifique anticipe un nouveau variant "à la rentrée"

C'était la principale préoccupation des Français depuis plus de deux ans, mais le Covid-19 apparaît désormais comme un lointain souvenir pour la population. Pourtant, l'épidémie n'est terminée, prévient ce vendredi Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, l'instance chargée de conseiller le gouvernement. En cause, la possible survenue d'un nouveau variant dans les semaines ou mois à venir, qui pourrait contraindre la France à accroître sa vigilance.

"La pandémie n'est sûrement pas finie", met en garde Jean-François Delfraissy au micro de franceinfo. "Nous aurons un retour d'un variant de ce virus à l'automne", anticipe-t-il. Actuellement, la France connaît un répit, avec une courbe des contaminations qui poursuit sa pente descendante. Selon les données de Santé publique France, moins de 48.000 cas sont enregistrés chaque jour en moyenne, contre plus de 100.000 mi-avril. Et les hospitalisations en soins critiques sont passées sous le seuil des 1500 malades.