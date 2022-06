Covid : Alain Fischer appelle les plus de 60 ans à faire leur 4e dose de vaccin

Il bat inlassablement le rappel pour les personnes âgées et vulnérables. Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, affirme dans une interview au JDD que les personnes de plus de 60 ans et les publics vulnérables doivent se faire administrer sans attendre leur deuxième rappel (4e dose) pour faire face à la septième vague de l'épidémie de Covid-19.

Dans le JDD, Alain Fischer alerte sur le fait que "malgré l’effet cumulatif des injections et des infections, le niveau de protection n’est plus optimal" pour ces publics. "Par ailleurs", affirme l'immunologue, "les vaccins restent sûrs. Il n’y a pas plus d’effets secondaires lors d’une quatrième dose".

Au total, selon lui, 8,5 millions de Français sont actuellement éligibles à la 4e dose et ne l'ont pas encore reçue. Ils doivent, dit-il, se rendent "chez leur pharmacie ou chez leur généraliste" pour faire leur rappel.