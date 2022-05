Allergies : "Les populations actuelles sont plus allergiques que les générations précédentes"

La pollution a-t-elle également une responsabilité dans cette hausse ?

Les polluants jouent en effet un rôle à la fois direct et indirect sur l'allergie. Ils abiment les voies respiratoires : à l'image d'un papier de verre, ils les irritent, les rendent plus perméables et sensibles aux allergènes. L'autre effet, c'est que les polluants agissent sur la structure des pollens. Un pollen ressemble à une noix qui renferme à l'intérieur de sa coquille une partie allergisante, et lorsqu'il est exposé à la pollution, cette coquille s'érode et libère donc plus de particules allergisantes.

Il existe aussi un phénomène épigénétique : l'exposition prolongée à la pollution peut rendre notre comportement génétique plus propice à exprimer l'allergie. Nos gènes ne sont pas modifiés, mais certains d'entre eux, en particulier ceux de l'allergie, peuvent davantage s'exprimer. Notre capital génétique ressemble en fait à une pelote de laine : en fonction de la manière dont on la présente, on en voit certaines parties et pas d'autres. C'est une des raisons qui expliquent que les populations actuelles sont plus allergiques que les générations précédentes.

La crise sanitaire a-t-elle également un rôle à jouer dans l'explosion du phénomène ?

On a découvert que le masque pouvait protéger partiellement des allergies, ce qui est logique, car il filtre les pollens. Avec la fin du port du masque dans les lieux publics, on perd cet effet protecteur. On peut donc continuer à le porter en extérieur si on le souhaite, même si la priorité lorsqu'on souffre de symptômes allergiques reste de consulter. Quant aux infections au Covid-19, elles pouvaient amplifier un peu les symptômes allergiques dans les semaines qui suivaient la contamination. Pour autant, on n'a pas remarqué de cas de Covid plus graves chez les personnes allergiques. Il est encore trop tôt pour dire si l'après-Covid favorisera les allergies.

*Cette association a mis en place un numéro vert gratuit pour aider les patients souffrant d'allergies : 0800 19 20 21.