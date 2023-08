Covid-19 : après les fêtes de Bayonne, un pic de contamination à la Braderie de Lille ?

Grand rassemblement s'il en est, la Braderie de Lille pourrait-elle devenir un foyer de Covid ? "Si vous êtes dans les rues piétonnes ou dans le Vieux-Lille, très serrés, les uns sur les autres, la contamination peut arriver", estimait récemment Anne Goffard, professeure de virologie à la faculté de pharmacie et au CHRU de Lille, rassurante auprès de la Voix du Nord. "Dans les endroits où on peut marcher plus librement, où il y a moins de monde, comme on est en extérieur, l’air circule, il n’y a quasiment pas de risque de l’attraper."