Covid : êtes-vous éligible à la quatrième dose ?

Depuis quelques jours, un pharmacien constate que les candidats à la vaccination contre le Covid sont un peu plus nombreux. "C’est vraiment lié à la recrudescence, c’est important de faire le rappel quand on a notre âge", explique une dame. Jusqu’ici, la campagne vaccinale, ouverte début octobre, a démarré doucement. Seuls 21% des plus de 80 ans sont à jour de leur vaccination, et 37% des plus de 60 ans.