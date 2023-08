"BA.2.86" : que sait-on de ce nouveau variant du Covid-19, surveillé de près par les autorités sanitaires ?

"L'impact potentiel des mutations BA.2.86 sont actuellement inconnues et font l'objet d'une évaluation minutieuse", précisent les CDC. L'institution souligne une nouvelle fois l'importance de continuer à surveiller, à séquencer et à notifier les autorités compétentes pour obtenir une vision exacte et d'ensemble de la pandémie de Covid-19. De nombreuses recherches doivent donc être mises en œuvre pour déterminer précisément les caractéristiques de ce nouveau variant et les conséquences qu'il pourrait avoir.