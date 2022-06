Covid : dans quels pays de l'UE le masque est-il encore imposé ?

L'amélioration de la situation sanitaire au printemps s'est accompagnée d'une bonne nouvelle : la fin du masque obligatoire dans les transports. En cette fin juin, pourtant, les indicateurs épidémiques se dégradent. Cas de Covid en hausse, multiplication des admissions de patients à l'hôpital... Alors que les variants BA.2 et BA.5 touchent la France, le gouvernement se prépare à l'arrivée d'une potentielle nouvelle vague durant l'été.

Au cours des derniers jours, eu égard au contexte sanitaire, le professeur Alain Fischer (en charge de la politique vaccinale) s'est montré, "à titre personnel", favorable à un retour du masque obligatoire pour les personnes qui empruntent les transports. Il s'agirait de viser "certainement les personnes fragiles, et probablement l'ensemble de la population, parce que c'est une mesure de protection collective. Et en faisant le petit effort de porter le masque, on contribue à protéger les personnes fragiles", a-t-il souligné.