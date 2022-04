Covid-19 : aux États-Unis, les experts se penchent sur les vaccins pour les bébés

Vaccinera-t-on bientôt les nourrissons contre le Covid-19 ? Un comité d'experts indépendants devrait se réunir en juin, sous l'égide de l'Agence américaine des médicaments (FDA), pour examiner l'extension des vaccins de Pfizer et de Moderna aux bébés dès l'âge de six mois. Cette tranche d'âge est la dernière à ne pouvoir être vaccinée aux États-Unis, ainsi que dans de nombreux pays à travers le monde.

Ce vendredi, l'agence américaine a ainsi annoncé planifier plusieurs réunions de ce comité, les 8, 21 et 22 juin 2022, afin de discuter des "autorisations d'utilisation en urgence des vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna, pour inclure les populations plus jeunes", selon un communiqué. Ces dates "sont provisoires" et pourraient être "révisées", a précisé l'agence, sachant que les dossiers de demande ne sont pas encore complets à ce jour.

Le laboratoire Moderna a déposé jeudi auprès de la FDA une demande d'autorisation de son vaccin pour les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans, et il est attendu que Pfizer en fasse de même en juin pour les enfants entre 6 mois et 4 ans.