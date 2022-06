Covid : face au rebond de l'épidémie, l'Italie s'apprête à prolonger le masque au travail

En l'espace de 15 jours, le nombre de cas quotidiens recensés chez nos voisins a plus que doublé, sous l'influence notamment du sous-variant BA.5 d'Omicron. De quoi remettre en cause le calendrier prévu initialement et qui prévoyait la fin du masque obligatoire au 1er juillet. Le quotidien La Stampa évoque même un "retour du FFP2 au travail", parmi les plans des autorités. "Les techniciens des ministères du Travail et de la Santé préparent l'ébauche du document qui constituera, une fois avalisé par les entreprises et les syndicats, le nouveau protocole anti-Covid en entreprise", résume ainsi le site Money.it.

Selon la presse, cette obligation serait maintenue en intérieur, lorsque les salariés se trouvent en contact étroit avec les clients et/ou leurs collègues. Les serveurs, les barmans, les serveurs au comptoir des bureaux privés et des banques et les travailleurs non protégés par des barrières en verre ou en plexiglas notamment continueront à les porter. De même qu'au bureau et à l'usine, lorsque les postes de travail se trouvent à une distance inférieure à deux mètres.