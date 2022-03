Covid : peut-on m'imposer le masque ou le pass sanitaire dans les commerces et restaurants ?

Le nombre moyen de cas positifs au Covid-19 continue d'augmenter tandis que les hospitalisations ne baissent plus, selon les chiffres publiés jeudi par les autorités sanitaires. Face à cette nouvelle poussée du virus, le masque a refait surface ces jours-ci dans certains lieux, comme des entreprises ou des établissements scolaires, où il n'est pourtant plus obligatoire depuis le 14 mars.

Dans les commerces, également souvent sujets au brassage, nombre de clients continuent de couvrir leur nez et leur bouche, par habitude ou par précaution à l'égard des personnes fragiles. Mais a contrario, un commerçant ou un restaurateur peut-il, pour se prémunir du risque de contamination dans l'enceinte de son établissement, imposer à sa clientèle le port de cette protection voire la présentation d'un pass sanitaire ? Qu'en est-il dans les pharmacies et cabinets médicaux ? On fait le point.