"Un geste solidaire" : une campagne appelle à porter le masque dans les lieux clos

Une large campagne veut sensibiliser la population au port du masque. Trois associations de malades immunodéprimés appellent à porter cette protection dans les lieux publics clos. Une démarche par "solidarité" avec les personnes les plus fragiles.

Vers une "bonne résolution" pour 2024 ? Une campagne publicitaire à grande échelle lancée ce mardi 2 janvier par les associations Renaloo, Aides et ELLyE appelle à porter un masque dans les lieux publics clos. Un geste "en solidarité" avec les personnes les plus fragiles.

Pour ceux "qui risquent leur vie en prenant le métro"

Le 2 janvier, des visages masqués ont été placardés le long des stations du métro parisien, se sont affichés dans les salles d'attente des médecins et ont fait leur apparition dans les pharmacies et les commerces. Prévues pour être visibles jusqu'au 14 janvier, ces affiches s'inscrivent dans le cadre de la campagne "masque solidaire". Objectif, alerter la population sur la nécessité de "protéger ceux que le vaccin ne protège pas", comme l'écrit l'une des affiches, en adoptant le port du masque dans les lieux publics clos, tels les transports en commun, les lieux culturels ou les commerces.

Une façon d'être "solidaire" avec ces quelque 300.000 personnes en France qui sont "sévèrement immunodéprimées", comme les patients greffés d'organes, dialysés, traités pour certains cancers et certaines personnes vivant avec le VIH, et qui "répondent faiblement ou pas du tout à la vaccination et courent un risque accru de formes graves, d’hospitalisation et de décès". Ainsi, à ce jour, "un patient dialysé sur 20 est décédé du Covid-19", soulignent dans un communiqué commun les trois associations de malades immunodéprimés.

Or, malgré un coronavirus qui circule toujours et qui s'ajoute aux autres infections respiratoires, le masque a été largement abandonné. D'après une très récente enquête de Santé publique France portant sur l'adoption des gestes barrières, seuls 14% l'adoptent dans les transports en commun. Pire, seuls 15% des Français portent le masque en présence de personnes vulnérables et seulement une personne sur deux a l'intention de le porter en cas d'apparition de symptômes, selon cette étude publiée le 22 décembre par l'agence sanitaire.

Afin de promouvoir cette campagne et d'encourager le plus grand nombre à adopter ce bon geste pour 2024, une distribution de 250.000 masques FFP2 et chirurgicaux sera organisée ce samedi à Paris.