Covid : l'Insee montre-t-elle une hausse de la mortalité chez les moins de 65 ans corrélée au lancement de la vaccination ?

Contacté par TF1info, l'Insee a pris connaissance de cette publication, dont elle contredit les différentes conclusions. L'institut rappelle avoir par le biais de sa récente étude estimé "le nombre de décès (toutes causes confondues) attendus en 2020 et 2021", en tenant compte de "l’évolution tendancielle à la baisse des risques de décès à chaque âge quasi continue observée lors de la dernière décennie", ainsi que de "l’évolution de la population (son accroissement et son vieillissement)". Par son travail, "en comparant ces décès attendus, en l’absence d’épidémie, et les décès observés en 2020 et en 2021, nettement plus nombreux, l’Insee en déduit l’excèdent de décès occasionnés par l’épidémie : sur la période mars 2020 à décembre 2021, l’Insee estime ainsi qu’il y a eu 95 000 décès de plus qu’attendus".

Cette précision effectuée, l'Insee met en garde contre les conclusions faisant un lien entre la hausse de la mortalité attendue et la campagne de vaccination. En effet, "l’auteur confond corrélation et causalité : ce n’est pas parce que la surmortalité en 2021 a augmenté pour les moins de 65 ans de manière concomitante à la campagne de vaccination, que la vaccination a entraîné une surmortalité".

Comme l’Insee l’a expliqué dans son article, "la surmortalité en 2020 comme en 2021 par rapport aux décès attendus s’explique certes par des décès dus à la Covid, mais aussi par des décès dus à d’autres causes qui n’auraient pas eu lieu sans épidémie, typiquement des décès entrainés par des reports d’actes médicaux, des dépistages de cancers ou d’autres maladies qui n’ont pas eu lieu pendant les confinements". Ces décès, dus à d’autres causes, "pourraient expliquer pourquoi la surmortalité en 2021 demeure importante, et plus importante qu’en 2020 pour certaines classes d’âge".