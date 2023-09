Covid long : deux études donnent des pistes d'explications sur les causes de ce syndrome

Fatigue, toux, essoufflement, fièvre, perte du goût ou de l'odorat, dépression... Les symptômes dont peuvent souffrir les malades atteints d'un Covid long sont nombreux. Syndrome encore mystérieux et difficile à définir scientifiquement, ce fléau se manifeste généralement dans les trois mois après l'infection et persiste au moins deux mois. Selon une étude de Santé publique France publiée en juin dernier, le Covid long touche 4% de la population générale adulte, soit 2,06 millions de personnes de plus de 18 ans.

Aujourd'hui, les chercheurs tentent toujours d'expliquer les causes de ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle "l'affection post-Covid-19", plusieurs explications se faisant concurrence sans être d'ailleurs forcément exclusives. Deux récentes études viennent justement donner des pistes : l'une évoquant l'effet conjoint de séquelles dans divers organes, l'autre un mécanisme au niveau des neurones.