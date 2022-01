Indispensable pour voter, contrôle d’identité… 5 affirmations sur le pass vaccinal passées au crible

Interrogé ce lundi sur France info, le ministre de l’Economie a vanté les bénéfices du pass vaccinal pour les établissements recevant du public. "Le pass vaccinal protège les restaurateurs car ça évite les contaminations et permet de rester ouvert", a alors avancé Bruno Le Maire. Cela n’est pas tout à fait vrai. Si la vaccination contribue à limiter les risques et donc à ralentir la circulation du virus, elle n’empêche pas de se contaminer.

"La vaccination a un effet partiel et non nul sur l’infection", a rappelé par exemple le Conseil scientifique, dans un avis du 19 janvier dernier. L’organe chargé d’éclairer le gouvernement sur l’épidémie a partagé les dernières informations glanées dans les différentes études scientifiques sur le sujet : "Les vaccins actuels produisent une protection partielle et limitée contre les formes symptomatiques de l’infection par le variant Omicron (proche de zéro 6 mois après la deuxième dose) mais remontant à 70% 1 mois après la dose de rappel pour redescendre à 50% à 3 mois de la dose de rappel".

La veille sur la même radio, Gabriel Attal a lui aussi pris le parti d’insister sur la protection du pass vaccinal contre le risque d’une forme grave de la maladie, évaluée à 92% un mois après le rappel, d’après le Conseil scientifique. Et non pas sur la transmission du virus, qui n’est plus l’objectif principal de la vaccination.