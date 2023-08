Covid : un nouveau variant d'Omicron détecté en France

Un nouveau variant sur le sol français. Le BA.2.86, surveillé attentivement par l'OMS, a été détecté pour la première fois dans le pays, a indiqué jeudi Santé Publique France.

Ce membre de la famille Omicron est particulièrement scruté en raison d'un "plus grand nombre de mutations", le rendant "susceptible d'évoluer de façon plus importante et de se répandre plus facilement", a rappelé la semaine dernière la présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) Brigitte Autran.