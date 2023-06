Cette photo montre des "prélèvements sanguins de personnes vaccinées" : doit-elle nous inquiéter ?

"On ne voit aucune différence entre le sang d’une personne vaccinée ou non", tranche la directrice médicale de l'EFS, qui incite également à ne pas s'étonner de potentielles différences de couleurs entre les échantillons de sang récoltés. "Nous observons depuis toujours une variabilité de la couleur de sang, cela dépend de la quantité d’oxygène et d’hémoglobine qui va faire varier la coloration rouge du sang".

La décantation du sang intervient sur les prélèvements de certaines personnes en à peine une heure, et conduit les professionnels de santé de récupérer trois produits sanguins bien distincts. Les globules rouges tout d'abord, "en majorité et dont nous avons le plus besoin, qui sont utilisés pour transporter l’oxygène, mais aussi les plaquettes sanguines". Celles-ci sont "utilisées pour la coagulation, chez les personnes qui en manquent, notamment du fait de leur maladie (leucémies, certaines chimiothérapies, mais aussi pour éviter des complications hémorragiques)". Enfin, le plasma est récupéré, servant entre autres "fabriquer des médicaments qui aident à développer des immunoglobulines". Il s'agit là de soigner des patients souffrant d'un déficit immunitaire ou de traiter des maladies inflammatoires. Cette diversité de produits sanguins récupérés fait dire à la représentante de l'EFS, qu'avec "un don de sang, on sauve trois vies".