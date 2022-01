Pass vaccinal : le certificat de rétablissement ne sera valable que 4 mois à partir du 15 février

Pour prendre un cas concret, en cas de contamination après une deuxième dose de vaccin, votre pass vaccinal voyait sa période de validité se prolonger de six mois. Désormais, cela ne sera plus le cas et sa validité sera désormais de 4 mois. Autrement dit, si vous avez été contaminé avant le 15 octobre, votre pass vaccinal ne sera plus valide à partir du 15 février.