"Pfizer documents" : y a-t-il eu un "très gros problème" avec le site argentin des essais cliniques du vaccin ?

De fait, les données mises en ligne par la Food and Drug Administration (FDA) montrent que parmi les sites dans le monde où ont eu lieu des essais cliniques pour le laboratoire américain, l'un d'eux a particulièrement trouvé des bénévoles. Il s'agit du fameux site 1231, situé en Argentine. Mais est-ce si étonnant ? Pas vraiment. En fait, comme le montre l'étude sur l'efficacité et la sécurité du vaccin Pfizer, sur les 152 sites à travers le monde, il n'y en avait qu'un en Argentine.

Pourtant, ce pays a participé à lui seul à 15 % de l'ensemble des données. Pour la simple et bonne raison que le pays d'Amérique du Sud a fait le choix de centraliser dans un seul et même centre l'ensemble des essais cliniques du pays. Dans un article du New York Times publié le 30 septembre 2020, on apprenait ainsi que ce site, situé dans l'hôpital militaire de Buenos Aires, avait déjà trouvé 33.000 volontaires, pour seulement 4500 créneaux horaires. Raison pour laquelle d'ailleurs l'expérimentation a fait l'objet d'un audit par l'agence du médicament argentine (ANMAT), comme le soulignait son responsable en décembre 2020.

Seulement, pour les internautes, ce seul centre n'a pas pu gérer des effectifs d'une telle ampleur. Ils s'étonnent en effet qu'un seul homme arrive à vacciner autant de monde. À savoir un certain "Fernando Polack", affiché en référent. Là encore, les internautes ont raison. C'est d'ailleurs lui qui témoignait dans les pages du quotidien américain. Sauf qu'ils ont omis de faire un tour dans la presse locale. À l'époque, on y apprenait en effet que ce même Fernando Polack avait travaillé avec "1000 personnes" pour mener à bien les trois phases des essais cliniques pour Pfizer.