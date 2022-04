Vaccins : 600 pilotes ont-ils "porté plainte pour mise en danger de la vie des passagers", comme l'affirme le Pr Perronne ?

Quelques jours plus tard, le 11 février, le collectif était débouté, lui qui demandait "de suspendre l'exécution de l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire", et qui enjoignait "au Premier ministre de modifier l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 pour permettre le déplacement des personnels navigants techniques et commerciaux salariés des compagnies aériennes ayant leur base d'exploitation en France sur présentation d'un test antigénique et d'un justificatif".

Le Conseil d'État a rejeté les requêtes formulées et a estimé qu'il n'y avait "pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité". Les arguments invoqués pour justifier ces décisions ont bien sûr été consignés en ligne et demeurent à disposition du grand public. Un revers pour Navigants Libres, qui a réagi immédiatement en déclarant vouloir saisir la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).