Aux États-Unis, un nouveau traitement contre le Covid-19 suscite les espoirs

Cette nouvelle médication a été testée lors d'un essai clinique sur plus de 1900 adultes infectés par le virus, entre juin 2021 et février 2022, au Brésil et au Canada. Quelque 85% des patients étaient vaccinés. Sur les 931 personnes ayant reçu le traitement, 25 seulement ont été hospitalisées, contre 57 des 1018 personnes ayant reçu un placebo, soit une réduction du risque de 51%, selon l'étude. Les résultats sont encore meilleurs en isolant les patients non vaccinés. "C'est spectaculaire", a commenté Jeffrey Glenn, qui a fondé la compagnie Eiger biopharmaceuticals ayant mis au point le traitement.

Ce traitement en une seule injection offre un avantage pratique par rapport à l'antiviral Paxlovid de Pfizer, qui nécessite la prise de dizaines de pilules sur cinq jours, a-t-il argumenté. Et certains traitements, comme les anticorps monoclonaux, ainsi que les vaccins, ont peu à peu perdu de leur efficacité face aux nouveaux variants. La France autorise par exemple les traitements à base d'anticorps monoclonaux Evusheld et Xevudy. Les interférons, eux, interagissent eux avec les cellules, si bien que le traitement ne sera pas affecté par l'évolution du virus.