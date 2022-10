Covid : un retour du masque obligatoire ? Le ministère de la Santé préfère appeler à la "vigilance"

Interrogé par TF1 et LCI sur ce sujet, le ministère de la Santé a laissé entendre que la question n'était pas à l'ordre du jour. "Le ministère continue d’appeler à la responsabilité et vigilance de chacun pour respecter et adopter les bons réflexes et gestes barrières, dans les transports et dans les lieux de promiscuité, en raison du contexte de circulation du virus, et pour protéger les personnes les plus fragiles", a simplement indiqué ce dernier, ne mentionnant pas un quelconque caractère obligatoire.