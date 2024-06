Utiliser des cosmétiques une fois la "Période après ouverture" (PAO) dépassée comporte quelques risques. Notamment au niveau cutané pour les crèmes, où vous risquez d’avoir des rougeurs, des infections, voire des démangeaisons. Avec le temps, votre produit perd aussi ses propriétés et devient moins efficace.

Finir ses produits de beauté avant d’en racheter d’autres, oui, mais les utiliser alors même que la date de péremption est passée, non. En effet, si vous avez la fâcheuse habitude de vous servir de votre mascara pendant deux ans ou de conserver vos crèmes, pourtant ouvertes, durant trois ans, le temps d’en finir d’autres, arrêtez-tout. Cette pratique peut s’avérer dangereuse pour votre peau. D’autant que, une fois la date de durabilité maximale passée, les propriétés de vos produits se perdent.

Comment reconnaître un produit périmé ?

À savoir que pour les produits de beauté, il existe deux dates de péremption : celle avant l’ouverture du produit (qui est généralement de deux ans) et celle une fois votre pot ou votre tube ouvert. Cette dernière date s’appelle la PAO, la "Période après ouverture", et est propre à chaque produit. Vous la trouverez au dos de votre crème, avec comme sigle un petit pot ouvert, avec une inscription comme "6M" ou "12M". Cela signifie qu’une fois que votre produit a été ouvert, vous ne pouvez vous en servir que sur les six ou douze mois qui suivent.

Il vous est donc conseillé de noter quelque part la date à laquelle vous avez ouvert votre produit. Sinon, vous pouvez reconnaître une crème périmée en observant sa texture qui a pu changer (un aspect plus granuleux, biphasé), sa couleur ou son odeur qui peut devenir aigre ou alcoolisée. Pour les cosmétiques bio, il faudra redoubler de vigilance : ils contiennent moins de conservateurs et durent donc moins longtemps.

Quels risques à utiliser un produit périmé ?

En utilisant des produits dépassés, vous vous exposez à quelques effets secondaires sur votre peau, tels que des irritations, des infections (notamment aux yeux et à la bouche), des démangeaisons, des éruptions cutanées ou des rougeurs. Aussi, votre produit peut perdre efficacité. Spécifiquement pour les crèmes solaires qui pourraient ne plus vous protéger convenablement des UV si elles sont passées de date. À noter aussi que des bactéries peuvent proliférer dans vos produits, surtout si vous plongez vos doigts dans un pot de crème.

Pour conserver au mieux ses produits de beauté, les dermatologues recommandent de les placer à l’abri de la lumière, de l’humidité et de la chaleur. Pour ceux qui ne servent pas quotidiennement, vous pouvez les placer au frigo.