Crise à l'hôpital : est-il vrai que la réintégration des soignants non-vaccinés n'est "absolument pas une réponse" ?

Pour les établissements hospitaliers interrogés, la solution pour répondre à la pénurie de soignants est donc ailleurs. D'ailleurs, les chiffres au niveau national tendent à conforter cette position. Car il faut rappeler qu'il est trompeur de dire que "15.000 soignants" sont suspendus. Comme nous l'expliquions ici, ce chiffre constamment brandit par Marine Le Pen remonte à octobre 2021, soit un mois après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. Par ailleurs, elle concernait l'ensemble du personnel des établissements et services sanitaires et médico-sociaux. Il comprend, dès lors, l'ensemble des salariés de ce secteur, tels les agents administratifs, et non pas uniquement des soignants. Ces derniers représentaient plutôt un tiers du total, soit environ 5000 personnes.

Par ailleurs, d'après les estimations du ministère de la Santé, "deux tiers" du personnel se serait vacciné suite à cette obligation. Si, du propre aveu du ministère, il n'existe "pas de serveur informatique centralisé" qui permettent d'avoir ces données précisément, les estimations laissent donc penser qu'il y aurait plutôt 3300 soignants suspendus. Soit 0,24% des plus d'un million et demi de soignants que compte le pays. Un chiffre anecdotique, quand on sait que la Fédération hospitalière de France fait état de 2 à 5% de postes vacants.