Dans les hôpitaux français, un ratio infirmière/patients deux fois supérieur aux normes internationales ?

Parmi les pays développés, on constate qu'en France, le nombre d'infirmières et sage femmes pour 1000 habitants n'est pas parmi les plus élevés. On en compte un peu moins de 12 dans l'Hexagone, rapporte la Banque mondiale, contre 14 en Allemagne, 15 aux États-Unis, ou encore 18 en Suisse et en Norvège. Un indicateur qui ne suffit pas à juger à lui seul de la qualité des prises en charge, mais qui apporte un éclairage sur les moyens humains mobilisés dans les hôpitaux.

Contacté par TF1info, le porte-parole du SNPI Thierry Amouroux se désole de la situation et tente d'alerter sur la fatigue qui gagne les soignants. "Courir toute la journée", assure-t-il, conduit à une forme d'épuisement physique ainsi qu'à une "insatisfaction au travail". Ne pas pouvoir correctement assurer la prise en charge des patients faute de temps est synonyme de "perte de sens pour les personnels, qui ont dans leur cœur de métier l'accompagnement, la relation d'aide ou l'éducation à la santé". Le manque d'infirmières et d'infirmiers, devenu criant dans les services, risque de s'aggraver si les jeunes se détournent de cette profession. "Beaucoup de jeunes diplômés se disent : 'Je ne vais pas tenir des décennies à ce rythme'", lance le représentant syndical. "D'autres, pour leur part, se disent : 'Je vais partir à l'étranger'", que ce soit en Suisse ou en Belgique par exemple, où les rémunérations et les conditions de travail sont davantage plébiscitées.

Si la proposition de loi adoptée très largement au Sénat en février prévoyait l'instauration de ratios minimums d'infirmières dans les services hospitaliers, une telle mesure n'est pour l'heure pas d'actualité. La majorité Renaissance à l'Assemblée n'y est pas favorable, assure-t-on dans les rangs du SNPI, qui espère toutefois que le gouvernement décide de s'en emparer. La France rejoindrait alors l'Irlande, la Californie, ou l'Australie, qui ont légiféré en ce sens.