Crise de foie : ces astuces vont vous éviter de trop souffrir les lendemains de réveillon

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, et avec elles, leurs traditionnels repas gargantuesques. Huîtres, foie gras, saumon, dinde farcie aux marrons, bûche au chocolat… En un seul repas, notre estomac en voit de toutes les couleurs. Pour éviter la crise de foie, ou indigestion alimentaire, encore faut-il faire preuve de bon sens et détoxifier son foie avant la période fatidique des fêtes de Noël.

Si les mots foie gras, escargots, saumon fumé et dinde aux marrons vous font saliver d’avance, votre estomac, lui, redoute l’overdose. Les hôtes mettent les petits plats dans les grands, les convives leur font honneur et se servent plusieurs fois : comment résister à ces petites pommes duchesse qui se marient si bien avec cette délicieuse sauce aux morilles ? Sur le moment, on ne se fixe aucune limite, mais après le repas, l’addition peut être salée. Ballonnements, douleurs abdominales, brûlures d’estomac, nausées… Ces symptômes évocateurs de la crise de foie sont bien connus.

Mais contrairement aux idées reçues, ces troubles n’ont rien à voir avec le foie, mais avec l’estomac. Il s'agit plutôt de symptômes "consécutifs à un remplissage de l'estomac plus important qu'habituellement", explique au Journal des Femmes le Dr Frédéric Cordet, hépato-gastro-entérologue, "parce qu'on a mangé plus et surtout, des aliments qui ralentissent la vidange gastrique, comme l'alcool, des produits gras, des plats en sauce". Si malgré vos efforts, vous souffrez d’une sensation de mal-être général, plusieurs solutions existent pour soulager votre organisme et l’aider à récupérer plus vite.

La prétox : comment anticiper les crise de foie ?

Si les crises de foie apparaissent généralement pendant les fêtes, l’astuce est de préparer son corps à affronter cette orgie de nourriture en amont. Dans cette optique, il est vivement recommandé de dormir suffisamment les nuits qui précédent le réveillon pour recharger les batteries. En effet, le lien entre une mauvaise digestion et la fatigue est maintenant avéré. Par ailleurs, une bonne hydratation (1,5 litre/jour) contribue, elle aussi, à une digestion saine et à l'élimination des toxines. Autre astuce : faites un peu d’exercices physiques, comme la marche, le cyclisme ou le jogging, pour retrouver la forme avant les fêtes.

En libérant de l’endorphine, le sport favorise un état de bien-être qui aide à lutter contre le stress, mais surtout, évite la surconsommation alimentaire pour le soulager. Sans se mettre au régime, il est préférable de nettoyer son corps dans les semaines précédant le jour J. Ainsi, on privilégie le poisson, la viande blanche, les légumes ou les fruits plutôt que les aliments riches en graisse et en sucre. Aussi, intégrez les laitages dans votre alimentation, sources de calcium et de tryptophane. Cet acide aminé sert à fabriquer d’autres molécules, dont la mélatonine et la sérotonine, un neurotransmetteur qui agit sur la qualité du sommeil et les troubles alimentaires. Au dîner, privilégier des repas légers, comme la soupe aux légumes de saison, pour un apport riche en fibres et en vitamines.

Que faire dans les heures qui suivent l’indigestion ?

Une fois à table, prenez le temps de bien mâcher votre nourriture pour faciliter le passage des aliments dans l’estomac. Ne vous allongez pas immédiatement après le repas, ne portez pas non plus de vêtements trop serrés pour ne pas comprimer votre abdomen. Pour soulager une crise de foie, le citrate de bétaïne, le charbon végétal, des préparations à base de plantes ou compléments alimentaires, "qui permettent de protéger la paroi de l’estomac ou d’enrichir la flore intestinale", sont souvent utilisés pour calmer les symptômes, recense le site des Pharmacies Giphar. Pour que les symptômes, qui peuvent durer jusqu’à 36 heures, disparaissent, il est conseillé de mettre son estomac au repos. Evitez de manger pendant les heures qui suivent la crise pour atténuer la sensation de lourdeur. Ensuite, faites le plein de soupes, bouillons ou potages pour relancer la machine !

Quoi manger après une crise de foie ?

La clé, c’est de tout simplement manger moins calorique dans les jours qui suivent. D’après le groupement de pharmaciens toujours, certains aliments comme "le radis noir cru, des artichauts crus, des asperges, du jus de citron dans un verre d’eau tiède, du thym et du romarin dans des plats légers" aident à soulager le système digestif et le foie. Des tisanes à base de bouleau, de menthe, de sauge ou des infusions de ményanthe ou de feuilles de pissenlit fraîches aideraient aussi l’organisme à se remettre plus rapidement sur pied. "L'évolution va spontanément être favorable simplement avec une diète hydrique", ajoute également le Dr Cordet, qui insiste sur l’importance de boire suffisamment d’eau après l’apparition des premiers symptômes.

Aussi, bannissez complètement le café, l’alcool et le tabac après une crise de foie pour ne pas engendrer de remontées acides. Parfois, il arrive de confondre crise de foie et gastro-entérite. Si les symptômes sont similaires, la gastro "est une véritable maladie infectieuse dont la cause n'est jamais liée à l'alimentation en elle-même", explique le Dr Jérôme Barouk, un autre hépato-gastro-entérologue, dans Doctissimo.fr. En cas de doute, et si les symptômes s’accompagnent de diarrhée, fièvres ou frissons, il vous faudra consulter un médecin, surtout si votre état ne s’améliore pas après 48 heures.