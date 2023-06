Hôpital : pourquoi les médecins appellent à la grève le 4 juillet

Un nouvel été sous tension en vue dans les hôpitaux. Dans un communiqué publié samedi 10 juin, trois syndicats de médecins hospitaliers jugent la situation n'a "jamais été aussi grave" dans l'hôpital public. Ils appellent à une journée de grève le 4 juillet prochain.

"L'hôpital public s'effondre par pans entiers", dénoncent les trois principaux syndicats des praticiens hospitaliers - CMH, INPH et Snam-HP - dans un communiqué diffusé samedi, appelant à "une journée de grève et d'actions pour la journée du 4 juillet".

Ces blouses blanches entendent ainsi protester contre une situation qui "n'a jamais été aussi grave" pour cette profession "devenue un véritable repoussoir", tant pour "les jeunes médecins (qui) ne veulent plus s'engager" à l'hôpital que pour ceux "de tous les âges (qui) démissionnent de plus en plus".

Cet appel à la grève intervient quelques jours après une annonce similaire de la part des fonctionnaires. Une mobilisation a été annoncée pour le 20 juin prochain.