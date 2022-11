Crise de la pédiatrie : 10.000 soignants accusent Emmanuel Macron de "silence assourdissant"

Les futures assises de la pédiatrie et l'installation d'un comité d'orientation ad hoc, le 7 décembre, ne semblent pas non plus satisfaire les 10.000 signataires, qui appellent à ce que des "engagements forts sur des mesures structurelles et pérennes soient pris en amont et immédiatement".

Les soignants réclament ainsi à Emmanuel Macron, actuellement en visite d'État aux États-Unis, de mettre en œuvre une batterie de mesures catégorielles : reconnaissance de la spécificité et de l’expertise de la pédiatrie, plafond du nombre de patients par infirmière et infirmier, respect des temps de repos et des temps de formation, meilleure indemnisation du travail de nuit et de week-end, mesures ciblant la formation des jeunes engagés dans les métiers du soin, etc. "La crise actuelle pousse aux démissions toujours plus nombreuses. Dos au mur, la France saura-t-elle sauver ses enfants ?", questionnent-ils en guise de conclusion.