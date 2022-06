Urgences fermées à l'hôpital : un mouvement de mobilisation prévu mardi

Plus de moyens, plus d'effectifs. C'est avec ce mot d'ordre que les soignants et autres salariés des hôpitaux sont appelés à retourner dans les rues, trois ans après le début d'un vaste mouvement social au sein du milieu hospitalier qui portait déjà les mêmes revendications. Une crise du Covid et un "Ségur" plus tard, neuf syndicats et collectifs tentent de relancer la mobilisation, inquiets par l'été qui se prépare.